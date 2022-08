26⁰ Festival do Folclore de Batatais será aberto nesta sexta-feira

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, convida a população para mais um importante evento. Trata-se do 26⁰ Festival do Folclore, que ocorrerá neste próximo final de semana, de 26 a 28 de agosto, em frente a Igreja de Santos Reis, no alto da Vila Cruzeiro.

O evento é realizado pela Associação Folclórica de Batatais e tem a administração municipal como grande parceira.

As atividades se iniciam na sexta-feira, dia 26, às 19h30, com missa celebrada pelo padre Marcos Roberto Carlos, seguida da abertura, com a presença do Prefeito Juninho Gaspar, e apresentação de dança de catira pelo grupo Espora de Prata, de Barretos.

No sábado, dia 27, às 19h30, começa o grande show de música sertaneja.

Fechando o evento, no domingo, 28 de agosto, a partir das 9 horas, está programada apresentação de grupos folclóricos da cidade, da região e também de outros estados. Ternos de congo, moçambique, caiapós, dança de catireiros e companhia de Santos Reis estarão presentes. Está agendado ainda o baile de forró com Mundshow.

O evento conta com estrutura de barracas, com venda de produtos diversos e alimentos; espaço de diversão para as crianças e tudo bem organizado para receber a comunidade batataense e também os turistas.

Fonte: Prefeitura de Batatais