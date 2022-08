Batatais recebe a visita do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de SP para avaliação do Cerest

Batatais recebeu nesta quarta-feira (24) a visita de representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo para avaliação da atuação do Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) local.

Os técnicos do ministério, Glaucia Carvalho Moraes e Douglas Oliveira Carmo Lima, juntamente com a diretora técnica de Saúde I do Estado de São Paulo, Márcia Tiveron de Souza, foram recebidos pela secretária de Saúde de Batatais, Bruna Toneti, e pela equipe do Cerest.

O foco principal da visita foi conhecer e avaliar os serviços prestados, a equipe envolvida e os trabalhos em desenvolvimento.

Bruna destacou que houve reconhecimento das perceptíveis melhorias e adequações implementadas. “São adequações que já tinham sido solicitadas há anos, como, por exemplo, a contratação de uma equipe própria, e que conseguimos concretizar e transformar em realidade. O trabalho do Cerest local foi reconhecido pelos representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde e estamos satisfeitos em saber que estamos no caminho certo”, disse.

Outra demanda requerida há bastante tempo era que o Cerest funcionasse em um prédio próprio, o que também já está sendo providenciado pela prefeitura, segundo a secretária.

O Centro de Referência promove ações contínuas para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por meio da prevenção, assistência e vigilância.

Fonte: Prefeitura de Batatais