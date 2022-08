Secretaria de Esportes entrega uniformes de treinamento para o projeto Arremesso Certo

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretária de Esportes e Lazer, realizou no último fim de semana, no Ginásio Marinheirão, a entrega dos novos uniformes de treinamento para os participantes do Arremesso Certo. O projeto de basquete mantido pela Administração Municipal tem parceria com o Sesi por meio do programa Atletas do Futuro.

Ao todo, 45 crianças e adolescentes na faixa etária de 8 a 15 anos participam das atividades, que são desenvolvidas no Marinheirão sob a supervisão, condução e orientação dos professores Júlio Cezar, Geraldo Luiz e Márcio Silva.

Após as entregas dos uniformes e da prática da modalidade, houve uma confraternização com direito a lanchinhos e bebidas.

COMO SURGIU

Fundado em 11 de dezembro de 2008, o projeto Arremesso Certo tem como principal objetivo ensinar a modalidade basquetebol, visando principalmente a iniciação esportiva e a inclusão Social.

Fonte: Prefeitura de Batatais