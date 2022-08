Alunos da Adepab visitam UBS Vila Lídia, conhecem os serviços prestados e têm carteira de vacinação atualizada

Jovens que participam dos projetos da Adepab (Associação de Apoio e aprendizagem ao Adolescente de Batatais) visitaram, na última sexta-feira (26), a UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Lídia.

No local, eles foram muito bem recebidos pelos servidores públicos que atuam na unidade, puderam conhecer as instalações, receberam informações sobre os serviços prestados e, o mais importante: tiveram a oportunidade de atualizar suas carteiras de vacinação.

A Adepab é uma organização dedicada a políticas públicas voltadas aos adolescentes, tem como objetivo central abrir as portas do mercado de trabalho aos jovens por meio de estágio. Os participantes do projeto, passam por processos de aprendizagem, que acontecem por meio de abordagens dos mais variados temas, incluindo esporte e lazer, arte e cultura, saúde, meio ambiente, direitos humanos e direitos assistenciais, além de receberem informações fundamentais sobre o mercado de trabalho e como se inserir nele.

Fonte: Prefeitura de Batatais