Equipes da Saúde e estagiários de enfermagem promovem o aleitamento materno nas Unidades Básicas

A Secretaria de Saúde de Batatais trabalha constantemente para promover o aleitamento materno e, especialmente em agosto, quando a ação Agosto Dourado é implementada, atividades especiais sobre o tema são desenvolvidas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) locais.

Em alusão à data importante, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros São Carlos e Vila Lídia, com suas equipes e com estagiários do curso de enfermagem do Claretiano Centro Universitário, sob supervisão da professora Danielle Vilela, realizaram uma ação de conscientização com gestantes e puérperas atendidas nos locais.

“O ato de amamentar vai muito além do que nutrir, é um ato de amor, dedicação e doação, envolvendo contato e aproximação entre mãe e filho.

A nós, gestores, cabe incentivar e proporcionar o máximo de apoio para que as mamães alimentem seus bebês com o leite materno, proporcionando condições para um melhor estado nutricional da criança e mais defesa contra infecções”, disse Bruna Toneti, secretária de Saúde de Batatais.

Criada em 1992 pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em parceria com o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), a campanha Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação e a cor dourada faz referência a qualidade ouro do leite materno.

Fonte: Prefeitura de Batatais