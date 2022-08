Assistência Social promove capacitação sobre documentação para parcerias com o terceiro setor

A Drads (Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social) de Franca, representado por sua diretora, Tatiana Roberta Borges Martins, e pelas diretoras técnicas Ana Lúcia Costa Jacinto e Talismara Guilherme Molina, realizou um encontro com organizações parceiras da Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Batatais.

Participaram da reunião para capacitação em temas importantes –como planejamento, prestação de contas e relatórios circunstanciados dos serviços pactuados (conforme estabelecido pela Lei n° 13.019/2014)– a Apae (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais), a Adepab (Associação de Apoio e aprendizagem ao Adolescente de Batatais), a Abadef (Associação Batataense dos Deficientes Físicos), a Comunidade Divina Misericórdia e o Lar São Vicente.

Durante a capacitação, as técnicas da Drads apresentaram observações e pareceres do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) sobre as parcerias em nível estadual e fizeram orientações para cada situação apontada.

“Este momento de formação com as técnicas do Estado é fundamental para que as organizações possam afinar o seu planejamento, melhorar suas aplicações e prestação de contas, além dos relatórios circunstanciados, conforme estabelecido nas legislações vigentes –documentos esses que vão junto aos processos de prestação de contas dos serviços, que posteriormente serão vistoriados pelo Tribunal de Contas”, afirmou Fernanda Girardi, secretária de Assistência Social de Batatais.

Fonte: Prefeitura de Batatais