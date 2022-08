Acumulado do ano

Ainda de acordo com o Tesouro Nacional, as contas do governo registraram superávit primário de R$ 73,1 bilhões no acumulado de janeiro a julho deste ano.

No mesmo período do ano passado, foi registrado um déficit de R$ 73,088 bilhões, em valores nominais.

O resultado acumulado neste ano é o melhor desde 2012, quando as contas registraram um superávit de R$ 93,4 bilhões, em valores atualizados pela inflação.

Segundo o secretário do Tesouro, Paulo Valle, o resultado positivo deste ano é fruto da redução de despesas relacionadas à Covid, que ainda estavam presentes em 2021, e do adiamento de julho para agosto deste ano do pagamento de R$ 25 bilhões em precatórios (dívidas reconhecidas pela Justiça). Ele disse que o adiamento foi pedido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em 2022, o governo está autorizado a fechar o ano com déficit primário de até R$ 170,5 bilhões. Esta é a meta fiscal deste ano, definida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Porém, técnicos do Ministério da Economia acreditam que será possível fechar o ano com as contas no azul – o que, se confirmado, será o primeiro superávit para as contas do governo central desde 2013.