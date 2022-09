Prefeitura de Batatais fará Desfile Cívico-Militar e 1ª Feira da Independência em 7 de setembro

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Educação, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizará, no próximo dia 7, quarta-feira, um Desfile Cívico-Militar em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil e a 1ª Feira da Independência.

As ações começam a partir das 8h e seguem até às 17h, no Lago Artificial Ophelia Borges Silva Alves.

A programação terá iníco com o hasteamento das bandeiras e a apresentação da Banda Musical Dr. Washington Luís, com a regência do maestro João Bosco Prolungati.

Na sequência, o Desfile Cívico-Militar começa com a passagem de corporações da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.

Em seguida, será a vez das escolas municipais de educação infantil, da Apae (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais), de escolas públicas e particulares de ensino fundamental e médio, membros da Igreja Assembleia de Deus, Secretaria Municipal Esportes e Lazer, Pastoral da Criança, projeto Bombeiro Infanto Juvenil/Bombeiro Mirim, Fundação José Lazzarini, alunos do Programa Jovem Agricultor do Futuro, grupo Bombeiro Unidos Sem Fronteiras, membros do Compadecon (Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra), Mccoy Airsoft Batatais e atiradores do Tiro de Guerra (veja a programação completa mais abaixo).

Já na Feira da Independência, que será realizada pela primeira vez, haverá exposição de carros antigos, barracas de artesanato, praça de alimentação e música ao vivo.

O prefeito de Batatais, Juninho Gaspar, lembrou que a ocasião do Bicentenário da Independência do Brasil faz referência a um dos principais acontecimentos da história do país, que é a Independência, e comemorá-la é de grande relevância para valorizar a nossa própria história. “É um momento oportuno para se refletir sobre cidadania e civilidade e abordar a história do Brasil e da proclamação de sua Independência. A data marcou um novo período cultural, sociológico e histórico no país, e propagar a sua importância, contar a nossa própria história e reforçar a nossa cultura são passos para se desenhar um futuro harmonioso e uma nação mais consciente”, disse o prefeito.

Segundo diretor de Turismo, José Paulo Fernandes, o 7 de Setembro é uma data de importante que requeria uma programação especial. “Neste momento de retomada de nossos eventos turísticos, fato que endossa nossa condição de Estância Turística, planejamos e estamos estruturando uma programação organizada e repleta de atrativos para a nossa população e visitantes da região”, afirmou.

Confira a ordem programada do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro em Batatais

• Abertura com a Banda Musical Dr. Washington Luís

• Polícia Militar

• Guarda Civil Municipal

• Escolas Municipais de Educação Infantil

• Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais)

• Emeb Profª. Célia Bueno Cavalcanti de Albuquerque

• Escola de Pedagogia Espírita Prof. Eurípedes Barsanulfo

• Emeb Prof. Anna Bonagura de Andrade

• Colégio ABE (Associação Batataense de Ensino)

• Emeb Profª. Alzira Acra de Almeida

• Emeb José Braga Morato

• Emeb do Caic Prof. Gilberto Dalla Vecchia

• Emeb Padre Benito de Uriarte Erbastrain

• Igreja Assembleia de Deus – Madureira

• EE Prof. Geraldo Tristão de Lima

• EE Candido Portinari

• Secretaria Municipal Esportes e Lazer

• EE Silvio de Almeida

• Pastoral da Criança da Igreja Católica

• Projeto Bombeiro Infanto Juvenil/Bombeiro Mirim

• Fundação José Lazzarini

• Programa Jovem Agricultor do Futuro/Sind. Rural de Batatais

• Emeb Professora Esther Vianna Bologna

• Busf (Bombeiro Unidos Sem Fronteiras)

• Compadecon

• Mccoy Airsoft Batatais

• Tiro de Guerra

Fonte: Prefeitura de Batatais