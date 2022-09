Ação conjunta entre o Cras e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos assiste crianças e adolescentes da Adepab

O Cras (Centro de Referência de Assistência Social) realizou dois dias intensivos de atividades com crianças e adolescentes atendidos no SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) da Adepab (Associação de Apoio e Aprendizagem ao Adolescente de Batatais).

Segundo a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Fernanda Girardi, o SCFV tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva.

Ela explica que o serviço possui um caráter preventivo, pautado na defesa, afirmação de direitos e deveres e também no desenvolvimento das capacidades dos usuários, trabalhando a partir de três eixos principais: Convivência Social, Participação e Direito de Ser. Trata-se, portanto, de um complemento dos trabalhos realizados no Cras com as famílias participantes, desenvolvendo e fortalecendo o núcleo familiar, social e comunitário.

“Agradecemos às equipes dos Cras e da Adepab pelo excelente serviço prestado. Os serviços trabalham com as famílias, com foco em uma demanda surgida que esteja causando algum impacto no convívio familiar ou comunitário. É uma forma de trabalhar temas comuns, com um conjunto de famílias e indivíduos, de maneira a fomentar o fortalecimento da sua função protetiva e dos vínculos entre seus membros e com a comunidade”, afirmou a secretária.

Para fazer parte do SCFV -serviço que é ofertado a crianças, adolescentes e idosos-, basta ir até o Cras mais próximo, ou buscar informações junto à Secretaria de Assistência Social.

Fonte: Prefeitura de Batatais