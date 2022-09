Batatais é citada em publicação do governo do Estado por sua ‘experiência exitosa’ na condução da Campanha de Vacinação contra Covid

O desenvolvimento de um software para a garantia do acesso da população e sistematização das campanhas de vacinação contra a Covid-19 em Batatais rendeu à cidade uma menção em uma publicação lançada pelo governo do Estado de São Paulo.

A revista compila os trabalhos divulgados na 18ª edição da Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios do 35º Congresso do Cosems/SP (Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde) e Batatais aparece no volume dedicado ao tema Regulação e Redes de Atenção à Saúde/Tecnologia e Inovação.

A Prefeitura de Batatais, com um trabalho conjunto da secretária de Saúde, Bruna Tonetti, e das responsáveis pelo departamento de TI da Administração, Fernanda Palma da Fonseca e Danielle Dornellas Diniz, lançou o serviço digital de “Agendamento de Vacinação”, que é dividido em dois módulos.

Um deles é o ambiente do usuário, onde os munícipes fazem acesso aos dados pessoais, campanhas de agendamento da vacinação e consultas das doses tomadas.

O segundo é o ambiente do gestor que, através de diferentes níveis de acesso, possui o controle das campanhas com suas respectivas características, como locais, datas, quantidades de doses dispensadas; controle de entradas e saídas dos lotes de imunizantes recebidos pelo governo; entre outras funcionalidades.

A secretária explica que o planejamento da campanha de vacinação contra a Covid feita no município expressou o compromisso da gestão pública da saúde com a população diante do cenário epidemiológico da pandemia, com a garantia do acesso aos imunizantes e transparência na divulgação das informações.

“Com o sistema também conseguimos também gerar diversos dados estatísticos de acordo com a necessidade da gestão em saúde, pudemos ter o controle do fluxo dos pacientes, além de sincronizar o número de pessoas atendidas por horário de acordo com a capacidade de cada unidade de saúde do município”, disse.

Como resultados práticos, a cidade teve êxito na campanha, conseguindo imunizar mais de 85% de sua população, com a aplicação de cerca de 135 mil

doses do imunizante desde janeiro de 2021.

“Ficou claro que o acesso da população a um sistema online de agendamento para a vacinação promoveu uma maior adesão as campanhas pelos munícipes de Batatais, que, desde então, podem programar o recebimento do imunizante em apenas um clique”, finalizou Bruna.

Fonte: Semusa