Programa ‘Asfalta Batatais’: prefeito Juninho Gaspar visita obras de recapeamento que vão contemplar os bairros Jorge Nazar, Joaquim Marinheiro e Ouro Verde

A Prefeitura de Batatais fará obras de recapeamento em ruas dos bairros Jorge Nazar, Joaquim Marinheiro, Ouro Verde, além de um trecho da vicinal Geraldo Marinho, em um investimento aproximado de R$ 1 milhão.

Parte das obras já começou e o pavimento antigo, feito há décadas, já está sendo recapeado. O prefeito Juninho Gaspar visitou algumas ruas do Joaquim Marinheiro para conferir, de perto, o andamento dos trabalhos.

“Estamos em uma região da cidade que ficou esquecida por décadas.

A movimentação de veículos ao longo dos anos e a ação do tempo desgastaram o asfalto, formando falhas e buracos, o que prejudica a mobilidade. Com as obras que estão começando, será possível recompor o pavimento e aumentar a vida útil da estrutura”, disse o prefeito.

Durante a visita às obras, Juninho Gaspar conversou com moradores das regiões contempladas, ouviu suas reivindicações e se aprofundou na realidade de cada bairro. “Estamos empenhados em ouvir e atender as necessidades dos munícipes em todas as suas reivindicações.

O recapeamento dessas vias era uma demanda antiga dos moradores e que estamos muito felizes em conseguir realizar”, afirmou o prefeito.

O recapeamento de 11 ruas do Ouro Verde e do Joaquim Marinheiro acontece por meio do Programa Respeito a Vida, do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), com aplicação de verba estadual. O planejamento prevê que a execução da obra acontece via licitação do Detran, sob a fiscalização da prefeitura.

Nesta primeira etapa, estão previstos recapeamento de trechos das ruas Santos Dumont (entre as ruas Artur Lopes de Oliveira e Capitão Camilo Ferraz de Menezes), Manoel P. Pimenta, travessa Pardailan Iara, Carlos Garbellini, Cel. Ovídeo (também entre as ruas Artur Lopes de Oliveira e Capitão Camilo Ferraz de Menezes), Humberto Ragiotti, José Dayton L. de Oliveira, Madalena Z. Garbelini, praça Jamile André Mansur (ruas de cima e de baixo), Professora Januária A. Coelho e Regina C. Pupin.

Ruas dos três bairros citados que não estão listadas acima e o trecho da vicinal Geraldo Marinheiro serão contempladas em novo convênio, com processo já em andamento.

Fonte: Prefeitura de Batatais