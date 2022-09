Prefeitura realizará mutirão de atualização do Cadastro Único

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, realizará um Mutirão de Atualização do Cadastro Único. A ação começará na próxima segunda-feira (12), seguindo até quinta-feira (15), com o objetivo de colocar em dia cadastros desatualizados, em especial aqueles que já estão nesta situação há mais de 24 meses.

A falta de atualização é uma das principais causas para o cancelamento do Programa Auxílio Brasil e BPC (Benefício de Prestação Continuada).

O atendimento será realizado das 8h às 16h na sede da Secretaria de Assistência Social, que fica na rua Coronel Ovídeo, 508, no bairro Santo Antônio, atrás do Bosque Municipal.

A secretaria de Assistência Social, Fernanda Girardi, disse que a pasta espera atualizar cerca de 600 cadastros, prevenindo, desta forma, bloqueios e suspensões de benefícios de transferência de renda.

O PROGRAMA

O programa Cadastro Único, desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, auxilia na identificação e caracterização das famílias de baixa renda.

Podem realizar o cadastramento famílias que possuem renda mensal de até meio salário-mínimo. Famílias que tenham renda mensal maior do que meio salário-mínimo podem participar, desde que estejam vinculadas a programas sociais em uma das três esferas de governo.Caso sua família tenha as características básicas para inserção no programa, o primeiro passo é realizar um pré-cadastro no aplicativo Cadastro Único, disponível na Apple Store e Play Store.

Após o registro, é necessário finalizar a inscrição ou atualizá-la no Cras (Centro de Referência de Assistência Social). “É fundamental manter o cadastramento atualizado para que o governo entenda qual a real situação em que a família se encontra, para possível participação em programas de acesso à serviços sociais”, explicou Fernanda.

Em caso de dúvidas, é possível obter informações pelo telefone (16) 3761-1371.

Para atualização, é preciso comparecer levando CPF e documento com foto do responsável familiar e demais membros da família, declaração escolar, comprovante de endereço (conta de energia) e comprovante de renda (Carteira de Trabalho e o último holerite).

Fonte: Prefeitura de Batatais