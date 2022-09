Secretarias de Saúde e Educação fazem ação para promover atualização de carteira vacinal de estudantes

A Prefeitura de Batatais, por meio das secretarias de Saúde e de Educação, está realizando um trabalho de campo com o objetivo de atualizar as carteiras vacinais principalmente de crianças e adolescentes em idade escolar, promovendo a Campanha de Multivacinação.

Nesta terça-feira (6), profissionais da UBS (Unidade Básica de Saúde) “Dr. Luís Candido Alves”, a UBS do Altino Arantes, sob a orientação das enfermeiras Maria Estela e Sara, e a equipe de estagiários do curso de enfermagem do Claretiano Centro Universitário com a supervisão do professor Samuel visitaram a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Benito de Uriarte Erbastrain. Na unidade, foram verificadas as carteiras de vacinação dos alunos na faixa abaixo dos 10 anos.

“A ação está sendo tão bem recebida, encontramos um respaldo dos profissionais de educação e um reflexo tão positivo, que a Secretaria de Saúde decidiu ampliar o trabalho para outros setores, prorrogando a ação por mais uma semana”, disse Bruna Toneti, secretária de Saúde.

