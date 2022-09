Secretaria de Saúde promove atualização de esquema vacinal em empresa batataense

Uma equipe da Secretaria de Saúde de Batatais visitou, na última semana, a empresa do segmento de fundição Carnemi, ocasião em que ofereceu aos funcionários a oportunidade de realizar a atualização do esquema vacinal, com doses das vacinas contra Hepatite B, Influenza (gripe) e Tétano.

A secretária de Saúde de Batatais, Bruna Toneti, lembra que manter a carteira vacinal em dia é algo de importância individual e coletiva, que contribui para a segurança e estabilidade da saúde pública.

A ação foi realizada atendendo a um pedido feito pela empresa à Secretaria de Saúde através da Visa (Vigilância Sanitária).

Segundo Bruna, qualquer empresa situada no município de Batatais pode solicitar o mesmo atendimento. “A realização dessa ação é uma estratégia que implementamos para que possamos fortalecer a vacinação no município”, afirmou a secretária.

Confira as vacinas aplicadas e a finalidade de cada uma:

– Hepatite B: Protege contra infecção pelo vírus da hepatite tipo B, doença que pode levar a complicação graves como câncer de fígado e cirrose.

– Influenza: Ajuda a reduzir drasticamente a circulação do vírus, o número de pacientes hospitalizados e o risco de morte.

– Tétano: Protege contra a infecções e toxinas produzidas por tétano e difteria, ajudando a não haver agravamento e complicações das doenças.

Fonte: Semusa