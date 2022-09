Batatais sedia o 2º Encontro Regional de Avicultura

O segundo Encontro de Avicultura (AgroAvi) de Batatais será realizado no próximo dia 15 de setembro, das 8h às 17h, no Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptista, o “Recinto da Festa do Leite”.

O evento terá entrada gratuita, com o pedido de colaboração de um quilo de alimento não perecível para ser posteriormente doado ao Fundo Social de Solidariedade.

A participação é aberta ao público e será fornecido um almoço, também gratuito, aos participantes do evento. O almoço será oferecido por meio de uma parceria entre o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato Rural de Batatais.

Além de grandes marcas nacionais presentes na exposição, haverá um círculo de palestras com profissionais renomados do setor de avicultura, incluindo José Luís Januário, que é representante de atendimento ao cliente na Cobb América do Sul e falará sobre “Manejo de corte de frango”.

Outros nomes de palestrantes são: Gabriela Pereira (gerente regional de negócios na empresa Plasson do Brasil), que vai falar sobre “Ambientação com foco em ventilação mínima e ventilação de transição”; Fernanda Nanini, que vai palestrar sobre “Crédito rural”, e Luciana Dalmagro, que tratará sobre “Sustentabilidade na avicultura”.

O segundo Encontro de Avicultura de Batatais conta com o apoio da Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e da JBS Seara de Nuporanga.

Fonte: Prefeitura de Batatais