Policiais militares que atenderam à ocorrência relataram que foram acionados por volta das 2h45 e que, quando chegaram ao local, já encontraram a adolescente sem vida, a cerca de 20 metros do poste.

Além disso, presenciaram o carro partido ao meio, com a parte traseira em um barranco e a dianteira, no canteiro central, a 100 metros de onde houve a colisão.

Ainda segundo os policiais, uma garrafa de whisky foi encontrada aberta na parte dianteira do veículo.

A perícia foi ao local para realizar análises que auxiliarão na investigação das circunstâncias do caso.

Após o acidente, o namorado da vítima, de 21 anos, foi socorrido por populares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, no bairro Adelino Simioni.

À equipe da Polícia Militar que foi até a UPA, o homem informou que voltava de um bar com a namorada, um amigo e uma quarta pessoa que conduzia o carro.

Segundo ele, o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra o poste em determinado momento. Disse, ainda, que conseguiu sair do veículo e pedir uma carona até a UPA, assim como o amigo.

De acordo com apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, a vítima era de Serrana (SP). Em depoimento, no entanto, o pai dela afirmou que ela estava morando em Ribeirão Preto com o namorado e uma amiga.

