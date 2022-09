Prefeitura de Batatais abre inscrições para vagas em creches para 2023

A Prefeitura de Batatais, através da Secretaria de Educação, abre nesta segunda-feira (12) o período de inscrições para vagas em creches da rede municipal e conveniadas para o ano letivo de 2023.

As vagas em creches são destinadas a crianças que tenham 6 meses e até no máximo 3 anos completos até 31 de março de 2023.

As inscrições serão feitas na sede da Secretaria de Educação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, até o dia 11 de outubro.

No ato da inscrição, os pais ou responsáveis deverão preencher uma ficha com dados cadastrais e apresentar cópias da certidão de nascimento da criança, RG dos pais, comprovante de residência atualizado (conta de água, energia, telefone) e, se houver, comprovante de trabalho (que será considerado para critério de desempate quando o número de vagas for insuficiente em relação a quantidade de inscrições).

A publicação dos resultados será feita pela Secretaria de Educação em 7 de novembro.

A secretaria fica na Avenida Moacir Dias de Morais, 1.690, no Riachuelo (ao lado da Cozinha Piloto). Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones (16) 3761-7200 e (16) 3662-6616.

CRECHES CONVENIADAS

Para o ano letivo de 2023, além das inscrições para as creches municipais, a Secretaria de Educação também realizará as inscrições para as quatro creches conveniadas do município: Os Samaritanos, Menino Jesus, Cantinho do Futuro e Campinho da Paz.

Após a fase de inscrição, os pais serão convocados para realizar a matrícula, conforme a disponibilidade de vagas nas turmas e nas creches.

O secretário de Educação, Victor Hugo Junqueira, lembra que cabe aos pais ou responsáveis pelas crianças manter o cadastro atualizado, comunicando caso ocorra alteração de seus números de telefones de contato. Ele informa ainda que, quem realizou a inscrição em 2022 e não foi atendido, segue com o registro ativo e só deve procurar a Secretaria de Educação caso tenha havido mudança de dados (telefone, endereço) ou deseje alterar a opção de crech

Fonte: Prefeitura de Batatais