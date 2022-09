Ginásio do Marinheirão receberá ação esportiva interativa da campanha Imigrando para o Mundo do Próximo

Um grupo formado por representantes do Poder Público Municipal, entidades educacionais e do Terceiro Setor realiza, pela segunda vez em Batatais, a campanha “Imigrando para o Mundo do Próximo”, como parte das atividades desenvolvidas em alusão ao “Setembro Verde”, mês da inclusão social.

Dentro deste contexto, uma ação esportiva inclusiva, interativa e de conscientização acontecerá no próximo sábado (17), a partir das 9h, no Ginásio de Esportes Marinheirão, no Centro de Lazer do Trabalhador “Ary Braga Rezende”.

As modalidades esportivas envolvidas são: futebol para cegos ou deficientes visuais modalidade com regras especiais e que utiliza bola com guizos internos para que os atletas consigam localizá-la, o basquete em cadeiras de rodas praticado por atletas com deficiência físico-motora– e o badminton (mistura de tênis e vôlei de praia) para portadores de deficiência.

Segundo o vereador Gustavo Rastelli, um dos organizadores da ação, a ideia central vai de encontro ao tema “Imigrando para o Mundo do Próximo”, que significa “se colocar no lugar do outro”. Haverá uma demonstração prática das modalidades e o público presente será convidado a interagir, conhecer de perto os equipamentos utilizados, ocupar cadeiras de rodas, praticar futebol com olhos vendados, entre outras oportunidades.

Entre os participantes, organizadores e apoiadores da ação estão a Prefeitura de Batatais, por meio de suas secretarias de Esportes e Lazer e Assistência Social, a Fundação José Lazarini, a Abadef (Associação Batataense dos Deficientes Físicos), a Apae (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais), o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Claretiano Centro Universitário, o Movimento de Pais de Autistas, além do vereador Gustavo Rastelli.

A entrada é aberta ao público e toda a população está convidada a prestigiar.

Fonte: Prefeitura de Batatais