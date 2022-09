Secretária da Saúde recepciona profissionais contratados para fortalecer o atendimento via SUS

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), realizou na última semana uma ação receptiva aos profissionais do setor de Saúde que passaram a integrar a rede de atendimento do município via SUS (Sistema Único de Saúde).

O encontro, que contou com a organização da secretária de Saúde de Batatais, Bruna Toneti, aconteceu na sala de projeções do Ciac (Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão), quando foram recepcionados novos médicos, técnicos de enfermagem, técnicos de segurança do trabalho, enfermeiros e psicólogos.

“Para que o SUS aconteça é preciso manter o diálogo permanente com o profissional de saúde, entendendo-o como o ator principal na consolidação das práticas de saúde do município”, disse a secretária Bruna Toneti.

A recepção aos novos colaboradores é uma proposta do Neph (Núcleo de Educação Permanente e Humanização), que busca oferecer acolhimento e dar boas-vindas aos novos profissionais da área da saúde pública.

Fonte: Prefeitura de Batatais