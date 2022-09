Stênio Garcia vai para hospital após testar positivo para a Covid-19 e passará por exames: ‘Mal como nunca me senti antes’

O ator Stênio Garcia compartilhou com seus seguidores nesta terça-feira, dia 13, que testou positivo para a Covid-19. Ele, em um vídeo, contou que estava se sentindo mal e que, por isso, estava se dirigindo a um hospital.

“Durante esses dois anos e muitos meses de pandemia minha mulher me protegeu porque eu sempre fui desligado com a saúde. Eu continuei tirando a máscara e agora infelizmente estou indo para o hospital porque estou me sentindo mal como nunca me senti antes, pegar isso é horrível e eu não acreditava que iria me deixar assim . Peço boas energias e espero em breve dar boas notícias . Eu quero viver e ainda quero fazer minha arte. Tirar a máscara é se expor a um vírus que ainda está circulando”, escreveu ele no Instagram.

Na tarde desta terça-feira, Stênio passará por exames para aferir o quanto a doença está comprometendo os seus pulmões. Ainda não se sabe se ele precisará ficar internado ou não.

No vídeo, o ator cita que foi “desobedecer” a sua mulher, em referência ao episódio em que Marilene Saade forçou o artista a colocar a máscara em uma entrevista ao vivo e depois o tirou da situação. Na época, ela recebeu diversas críticas e até Stênio usou suas redes sociais para defendê-la.

“Ele tem problemas sérios de saúde por causa dos 90 anos e eu cuido dele por amor há 24 anos e 24 horas por dia . Ele não pode pegar e eu também não, porque fiquei intubada um mês lutando pela vida e tenho sequelas no pulmão e se pegar eu morro”, postou ela depois do ocorrido.

Fonte: Extra