Semusa realiza ações contínuas de incentivo ao aleitamento materno

A Secretaria de Saúde de Batatais mantém um trabalho contínuo de promoção do aleitamento materno. E, reforçado pelas campanhas realizadas no mês passado em alusão ao “Agosto Dourado” mês de incentivo à amamentação, o trabalho intenso segue sendo desenvolvido intensamente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade.

A secretária de Saúde de Batatais, Bruna Toneti, lembra que o aleitamento materno é de grande importância para a saúde do bebê, proporcionando condições para um melhor estado nutricional da criança e mais defesa contra infecções, e ainda contribuiu para o fortalecimento de vínculo afetivo entre mãe e filho.

A ação, voltada principalmente a gestantes e puérperas, é realizada pelos profissionais das unidades de saúde em parceria com estagiários do curso de enfermagem do Claretiano – Centro Universitário, sob a supervisão da professora doutora Danielle Vilela.

‘Agosto Dourado’

Criada em 1992 pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em parceria com o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), a campanha Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação, e a cor dourada faz referência a qualidade ouro do leite materno.

Fonte: Semusa