Nova Areninha Esportiva “Dudu Maia” será inaugurada com jogos e apresentações esportivas.

A vontade da gestão do prefeito Juninho Gaspar e do vice-prefeito Dr. Ricardinho e da equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de entregar à população um novo espaço público destinado ao lazer e à prática esportiva será concretizada neste fim de semana.

A Areninha Esportiva “Dudu Maia”, praça esportiva instalada nas dependências do Centro de Lazer “Ary Braga Rezende”, será inaugurada oficialmente, neste sábado (17), às 10h.

Durante dois dias -sexta (16) e sábado- haverá uma programação especial com jogos e apresentações esportivas alusivos à inauguração.

A Areninha receberá ANB 3 (Associação Nacional Basquete de 3) para uma edição do Projeto Areninha, que contempla apenas 20 praças esportivas selecionadas dentre as mais de 300 implantadas pelo Governo do Estado de São Paulo em cidades diferentes.

A ocasião contará, na sexta, com a participação de cerca de 60 alunos da Fundação José Lazzarini, entidade que promove assistência social e educacional, e outros 60 estudantes da rede municipal de ensino participarão de oficinas esportivas de capacitação.

No sábado, 60 crianças e adultos do projeto Arremesso Certo, que incentiva a prática de basquetebol no município, participarão das ações.

O projeto visa a realização de uma clínica de capacitação na gestão e desenvolvimento da modalidade olímpica Basquete 3×3 nos termos das regras internacionais da Fiba (Federação Internacional de Basquetebol) 3×3, atendendo cerca de 60 pessoas por município, sendo 12 profissionais e 48 atletas a partir dos 13 anos de idade.

Também na ocasião da inauguração da Areninha “Dudu Maia”, a equipe da modalidade Basquete em Cadeiras de Rodas de Ribeirão Preto fará uma apresentação do esporte para o público.

Em outro espaço da mesma areninha, times de base -sub 8 e sub 10- participarão de um campeonato de futebol society.

A ARENINHA

A Areninha Esportiva “Dudu Maia” comporta duas quadras: uma para a prática de futebol society, com piso todo coberto com gramado sintético, e outra para basquete na modalidade 3×3.

Uma arquibancada em metal com capacidade para 100 pessoas e a iluminação toda em LED completam o ambiente esportivo e de entretenimento.

O Governo do Estado de São Paulo é responsável pelo custeio total do projeto, orçado em R$ 546 mil –verba alcançada por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Rafael Silva, com apoio amplo de seu filho, o deputado federal por São Paulo, Ricardo Silva.

Fonte: Prefeitura de Batatais