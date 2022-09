Escolas de Batatais participam do Proerd, com conteúdo ministrado pela PM

O Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), que acontece através de uma parceria da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo com as prefeituras, está sendo desenvolvido em Batatais com os alunos dos quintos anos das redes municipal, estadual e particular de ensino.

O programa está sendo aplicado nas salas de aula pela Polícia Militar, por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Educação, sob a instrução do cabo Márcio Silva. Atualmente, pelo menos 490 alunos de 18 salas de aulas estão recebendo o conteúdo.

Durante os encontros, são expostos e debatidos assuntos importantes para a formação dos cidadãos, com foco na orientação sobre os riscos do uso de drogas.

Segundo a Secretaria de Educação de Batatais, a ação é fundamental para a conscientização dos alunos sobre os riscos de se experimentar drogas e da importância de uma cultura de paz na sociedade.

O secretário de Educação de Batatais, Victor Hugo Junqueira, disse que o programa visa, ainda, deixar bem explícito aos alunos que atitudes e decisões tomadas por eles no presente têm consequências diretas para elas, para suas famílias e toda a comunidade no futuro.

“Agradecemos muito pelo trabalho dos policiais militares. A corporação tem credibilidade e responsabilidade para tratar dessa temática, por isso a aproximação com a escola, em uma ação preventiva, é essencial para a construção de uma verdadeira cidadania, que contribui para distanciar as crianças das drogas”, afirmou o secretário.

Fonte: Prefeitura de Batatais