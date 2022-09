Secretaria de Esportes divulga chaveamento do 1º Torneio Municipal de Futebol Society

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realizará o Primeiro Torneio Municipal de Futebol Society, durante os dias 17 e 18 de setembro, sábado e domingo. O campeonato abrangerá as categorias Sub 8 e Sub 10 e acontecerá na Areninha Esportiva “Dudu Maia”, no Centro de Lazer do Trabalhador “Ary Braga Rezende”.

O processo de chaveamento das equipes para o campeonato foi realizado e grupos e equipes ficaram definidos da seguinte forma:

SUB-08

1º Jogo: Cejaf B x Bola na Rede terá início as 8h

2º Jogo: Cejaf A x Escola Bertasso A, terá início as 8h15

3º Jogo: CCFB x Vencedor J1, terá início as 8h30

4º Jogo: Escola Bertasso B x Vencedor J2, terá início as 8h45

Final: Vencedor J3 x Vencedor J4, terá início as 9h

SUB-10 (horário a ser marcado)

1º Jogo: Cejaf A x Bola na Rede

2º Jogo: CCFB x Cejaf B

3º Jogo: Escola Bertasso A x Vencedor J1

4º Jogo: Escola Bertasso B x Vencedor J2

5º Jogo: Escola Fundamental Base x Vencedor J3

Final: Vencedor J4 x Vencedor J5

Fonte: Prefeitura de Batatais