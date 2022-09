Batatais sediará o Projeto ‘Cidadania Itinerante’, com emissão de 2ª via de documentos e outros serviços

O município de Batatais, por meio de uma ação do prefeito Juninho Gaspar, foi incluído na rota da prestação de serviços gratuitos à população por meio do projeto “Cidadania Itinerante”, desenvolvido em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.

Nos dias 27 a 30 e em 1º de outubro, um ônibus do programa estará na cidade oferecendo diversos serviços, como emissão de documentos e outros atendimentos relacionados a direitos humanos e cidadania. Os atendimentos serão feitos das 9h às 16h30.

O veículo ficará estacionado na praça Cônego Joaquim Alves, a Praça do Santuário Bom Jesus da Cana Verde.

O evento é organizado pela Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania e, no âmbito municipal, terá o suporte da Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

Com previsão de prestar de 90 a 100 atendimentos por dia, durante os 4 dias que estará em Batatais, o projeto disponibilizará serviços como:

• Agendamento para RG

• Solicitação de 2ª via: Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito

• Solicitação de 2ª via de CPF

• Solicitação de 2ª via de contas de consumo: água e luz;

• Atestado de antecedentes criminais;

• Entrada no Seguro-Desemprego;

• Baixar Carteira de Trabalho Digital no celular;

• Elaboração de currículo;

• Consulta Serasa

• Também terão atendimentos para receber denúncias, realizar orientações e encaminhamentos para as Coordenadorias e aos Programas da Secretaria:

• Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual, Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena, Coordenação de Políticas para a Mulher, Coordenação Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania, Centro de Integração da Cidadania, Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência, Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte e Ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania.

O projeto “Cidadania Itinerante” tem percorrido os principais municípios do Estado e tem também parceria com outras Secretarias de Estado, como Desenvolvimento Regional e Desenvolvimento Econômico, sendo que em cada cidade é possível contar com outras parcerias, entre elas a Secretaria de

Ação Social, por meio dos Cras (Centro de Referência em Assistência Social) de Desenvolvimento e outras afins.

No caso das certidões, trata-se de segunda via, de Nascimento, Casamento e de Óbito. Neste sentido, contatos estão sendo feitos pela Unidade Móvel Itinerante com os cartórios locais, que também participarão desses atendimentos.

Fonte: Prefeitura de Batatais