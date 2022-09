Procon de Batatais atende em novo endereço

A unidade de atendimento do Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) mudou de endereço em Batatais. Em caráter provisório, o atendimento está sendo feito no Ciac (Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão), na praça Cônego Joaquim Alves, 167, no Centro.

O atendimento acontece na sala 9 do prédio, das 08h30 às 12h30 e das 13h às 16h30, de segunda à sexta-feira.

De acordo com o responsável pelo Procon de Batatais, Maikol Adalberto de Oliveira, a mudança definitiva, que tem o objetivo de atender melhor, com mais agilidade e conforto os consumidores em Batatais, acontecerá em breve, quando a unidade funcionará nas futuras instalações do Poupatempo.

O antigo local de atendimento, na rua Coronel Joaquim Rosa, 424, foi desativado.

O Procon tem como missão principal “equilibrar e harmonizar as relações entre consumidores e fornecedores”, objetivando elaborar e executar a política de proteção e defesa dos consumidores do Estado de São Paulo.

Fonte: Prefeitura de Batatais