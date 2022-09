Batatais vai sediar o Fórum Regional de Turismo

Uma reunião do Programa de Articulação Regional de Políticas Públicas com objetivo de se formatar e agendar o Fórum de Turismo da nossa região foi realizada na manhã desta segunda-feira, 19 de setembro, na sede do Sebrae, em Franca.

Representando a Prefeitura de Batatais, estiveram presentes: a secretária de Cultura e Turismo, Paula Simões Machado; o diretor de Turismo, José Paulo Fernandes, e o diretor de Cultura, Adilson Donizeti da Silva.

Da ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Batatais participaram: o presidente, Ennio Cesar Fantacini, o gerente, Luís Carlos Figueiredo, e a empresária, que preside o Conselho Municipal de Turismo, Paula Mariana Garcia.

O evento foi coordenado pelos facilitadores do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e FGV, onde, inicialmente, foram apresentados os resultados dos trabalhos que se iniciaram no ano passado e o plano de ações futuras envolvendo o turismo regional.

O diretor de Turismo, José Paulo Fernandes, propôs que o Fórum Regional seja realizado em Batatais, que é estância turística e vem fazendo uma série de ações para o fortalecimento desse setor no município.

“A promoção dos eventos, o investimento dos recursos do Turismo para a revitalização dos atrativos, a formatação de roteiros, tudo isso está sendo feito e queremos somar com o que oferece as cidades próximas”, ressaltou.

A secretária de Cultura e Turismo, Paula Machado, citou exemplos como a Feira do Livro e o festival de cervejas, Oktoberfest, que vão agitar a cidade no mês de outubro, convidando a todos para prestigiar.

A proposta de trazer para Batatais o Fórum Regional Turismo, reunindo representantes de cidades e de empresas que trabalham no setor, foi acatada, ficando agendado o evento para o dia 2 de março de 2023.

Fonte: Prefeitura de Batatais