Prefeitura de Batatais, em parceria com o Claretiano, realizará ‘Rua de Lazer’ no Altino Arantes

O projeto Ruas de Lazer, coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, já tem local, data e horário para sua segunda edição de 2022.

Por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Batatais e o Claretiano Centro Universitário, a segunda edição do projeto será realizada na praça Aristides Nogueira Braga –a pracinha da UBS do bairro Altino Arantes–, no sábado (24), das 8h às 12h.

Após o sucesso da primeira edição do projeto, que aconteceu em agosto na praça da Matriz, marcando a retomada do projeto, a nova edição seguirá oferecendo uma vasta gama de atrações: o Claretiano vai novamente disponibilizar brinquedos infláveis, escorregadores, camas elásticas, equipamentos práticos de basquetebol, futsal e vôlei, carrinhos de rolimã, patinetes, pernas de pau, mini-tramp, mesas de ping-pong e pebolim, entre outros equipamentos.

Na ocasião, a Secretaria de Saúde vai ofertar orientações em saúde, aferição da pressão arterial e medida da glicemia capilar. Também será realizado pela Vigilância Sanitária uma ação de vacinação antirrábica no local.

E, em comemoração aos 16 anos de aniversário do Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador), a equipe fará uma ação educativa de prevenção junto a população sobre Saúde do Trabalhador, destacando a importância da saúde mental no trabalho, informações sobre Ler/Dort (Lesões por Esforços Repetitivos) e a prevenção do suicídio.

Uma equipe da Secretaria de Cultura e Turismo também apoiará o evento, especialmente com a instalação de barracas de artesanato e alimentação. A ação contará ainda com a colaboração e participação de profissionais e estudantes do Claretiano dos cursos de educação física e pedagogia.

OUTRAS EDIÇÕES

O cronograma do projeto inclui, para ainda este ano, outras duas edições de Ruas de Lazer. Elas acontecerão em 8 de outubro e 12 de novembro, em espaços a serem definidos.

Fonte: Prefeitura de Batatais