Campanha arrecada embalagens e mais de 1,2 mil litros de óleo usado

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a empresa Brejeiro, de Orlândia (SP), realizou uma ação na última semana com o intuito de recolher óleo de cozinha usado e embalagens do produto, além de promover o descarte correto do material.

A ação aconteceu no Lago Artificial como parte do projeto “Reviva o Óleo”, e foram arrecadados cerca de 1,2 mil litros de óleo usado.

Quem entregou doações foi “presenteado”: aqueles que doaram uma embalagem de 900 ml usada de óleo de cozinha receberam um picolé. Quem optou por entregar dois litros de óleo usado, levou para casa um litro de óleo novo.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Lucas Tofetti, disse que a campanha visa evitar a contaminação do meio ambiente e contribui diretamente para a preservação do planeta, gerando benefícios para toda a população. “Trabalhamos bastante essa questão da conscientização de todos sobre a necessidade de se promover o descarte correto do óleo, bem como de suas embalagens”, disse.

Todo o produto arrecadado teve a destinação ambientalmente correta providenciada via empresa parceira, que sustenta um projeto de transformação do óleo usado em biodiesel. Além de ser uma opção aos combustíveis derivados do petróleo, o biodiesel emite menor quantidade de poluentes do que o diesel comum, contribuindo assim para a proteção do meio ambiente.

NOVA EDIÇÃO

Com o sucesso da campanha, uma nova edição já está agendada para acontecer na cidade em 8 de dezembro. Desta forma, terão sido realizadas quatro edições de coleta de óleo de cozinha em 2022.

Fonte: Prefeitura de Batatais.