Secretária de Saúde e equipe técnica fazem visitas de acompanhamento nas UBSs do município

A Semusa (Secretaria Municipal de Saúde) de Batatais, realizou na última segunda-feira (19), uma visita técnica de acompanhamento à UBS (Unidade Básica de Saúde) “Dra. Shirley Agda Garcia de Barros”, localizada no bairro Vila Lídia, além do PSF1 (Programa de Saúde da Família) da UBS do Auxiliadora e do Caps (Centro de Atenção Psicossocial).

A secretária da pasta, Bruna Toneti, realizou a visita juntamente com sua equipe técnica, que inclui o chefe de Divisão Administrativa da Saúde, Cássio Leandro da Silva, e o encarregado de Serviços, Ricardo.

“Os acompanhamentos presenciais continuarão a acontecer nas demais unidades de saúde do município, buscando sempre analisar junto às equipes locais possíveis melhorias no planejamento, em busca de sanar todas as necessidades identificadas”, disse a secretária.

Fonte: Prefeitura de Batatais