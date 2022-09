Secretaria de Saúde divulga boletim epidemiológico da varíola dos macacos em Batatais

A Secretaria de Saúde de Batatais informa sobre o quadro de registros de MonkeyPox, doença conhecida como varíola dos macacos, em Batatais.

Em 6 de agosto, houve a confirmação de um caso em um profissional de saúde que atua em Batatais, mas que é residente em Ribeirão Preto.

Em 30 de agosto, foi registrado o primeiro caso da doença em um morador de Batatais –um homem de 43 anos.

Em 12 de setembro, outros dois pacientes do sexo masculino, de 38 e 54 anos, receberam diagnóstico positivo para a doença.

Os três batataenses infectados apresentaram sintomas leves, poucas lesões e se recuperaram em casa, em isolamento domiciliar, sem necessidade de internação hospitalar. Os três foram monitorados, assim como seus contactantes, segundo a secretária da Saúde, Bruna Toneti.

Batatais tem ainda outros 11 registros referentes à doença: oito (cinco mulheres, com idades entre 16 e 58 anos, e três homens, de 16, 22 e 50 anos) receberam resultado negativo para a doença; duas pessoas, uma mulher de 39 anos e um homem de 35, estão com suspeita da doença e aguardam resultados de exames; e uma mulher de 28 anos teve a possibilidade de estar com a doença descartada.

Os pacientes que recebem atendimento médico com suspeita da doença passam pela coleta de material, que é enviado ao Instituto Adolfo Lutz para confirmação ou descarte da doença.

A MonkeyPox é uma doença transmitida por contato direto ou indireto com fluidos corporais, sangue, lesões de pele de infectados.

A secretária de Saúde orienta que as pessoas observem o aparecimento dos sintomas da doença, principalmente aos relacionados a lesão na pele em qualquer parte do corpo. Pessoas com algum sintoma devem procurar rapidamente uma unidade de saúde para atendimento, realização de exames e acompanhamento adequado.

Fonte: Semusa