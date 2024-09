Violência doméstica e desempenho cognitivo: dificuldades de memória fazem parte do envelhecimento, mas algumas pessoas experimentam um declínio maior. Outro trabalho apresentado no evento sugere que a violência física de um parceiro pode acelerar o processo. O levantamento, que contou com 1.700 mulheres, integra uma iniciativa norte-americana de monitorar a saúde feminina na meia-idade: o Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN). É alarmante que um terço delas seja afetado por algum tipo de agressão que resultará em problemas, a curto ou longo prazo. As que relatavam abusos cometidos pelo parceiro demonstravam um quadro pior de memória do que aquelas sem esse histórico.

Fonte: g1