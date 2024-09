De acordo com uma pesquisa da MundoGeo, empresa do segmento de tecnologia que promove inovações e negócios nos setor, o Brasil é o terceiro maior mercado para eVTOLs no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e China. A tecnologia é voltada, principalmente, para grandes metrópoles, como São Paulo, e áreas remotas com falta de infraestrutura no Brasil.

http://www.difusoraam.com.br/wp-content/uploads/2024/09/carro-voador.mp4 Primeiro voo experimental de ‘carro voador’ no Brasil é realizado em Quadra, no interior de SP — Foto: Marcel Scinocca/g1

Fonte: g1