Câncer de mama: quase 200 substâncias ligadas à doença são encontradas em materiais de contato com alimentos – inclusive no Brasil

Pesquisadores do Food Packaging Forum, uma organização suíça focada em analisar materiais de contato com alimentos, como embalagens de comida, utensílios de cozinha, talheres e potes para armazenamento, encontraram quase 200 substâncias potencialmente causadoras de câncer de mama em itens do tipo vendidos pelo mundo.

A análise envolveu materiais adquiridos em mercados de diversos países de diferentes continentes, como Canadá, China, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Dinamarca, Nigéria, México, Turquia e até mesmo do Brasil. Os resultados foram publicados nesta terça-feira na revista científica Frontiers in Toxicology.

Jane Muncke, diretora administrativa do Food Packaging Forum e coautora do estudo, afirma que o trabalho revela uma “grande oportunidade de prevenção da exposição humana a produtos químicos que causam câncer de mama” e diz, em nota, que esse potencial no dia a dia “é pouco explorado e merece muito mais atenção”.

Para realizar a avaliação, os cientistas do Food Packaging Forum utilizaram uma lista recentemente publicada por especialistas do Instituto Silent Spring que elencou químicos potencialmente causadores de câncer de mama. Além disso, consideraram substâncias presentes numa base de dados da própria organização, chamada de FCCmigex.