Batatais celebrará 3ª Oktoberfest da cidade em outubro

Como parte do calendário de eventos da Estância Turística de Batatais, está agendada para os próximos dias 12 e 13 de outubro, a terceira edição da Oktoberfest.

O evento chega com uma inovação em relação às duas edições anteriores: desta vez, a festa acontecerá no Lago Artificial “Dr. Ophelia Borges Silva Alves” e com entrada totalmente gratuita.

Serão dois dias repletos de alegria, música ao vivo e uma vasta seleção de cervejas artesanais para os amantes da bebida.

Além das atrações musicais, decoração e bebidas, que são o chamariz principal do evento, este ano a praça de alimentação também traz novidades.

Está sendo pedido aos parceiros da praça de alimentação que levem, pelo menos, um prato típico da Alemanha para compor seu cardápio e haverá as brincadeiras típicas das Oktoberfest esparramadas por esse mundo todo.

A programação do evento terá início no sábado (12), a partir das 14h. Já no domingo (13), as atividades começarão mais cedo, com início ao meio-dia.

As atrações musicais do sábado são: Black Comodoro, Notalgeek e Unidade 2. No domingo, se apresentam: 4hertz, IN-CHOES e a Banda Toca Raul.