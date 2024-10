Outubro Rosa: um toque pela vida!

Neste mês de outubro, a Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), convida todos a unirem à campanha do Outubro Rosa, um movimento que visa conscientizar sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama.

A Semusa está constantemente empenhada em oferecer oportunidades de cuidados essenciais para as mulheres da cidade.

Importante ressaltar que o Ministério da Saúde recomenda que mulheres entre 50 e 69 anos realizem a mamografia a cada dois anos como medida preventiva. A Semusa disponibiliza esse exame gratuitamente.

As interessadas podem procurar a Unidade de Saúde mais próxima para solicitar sua mamografia com a equipe de saúde. É uma oportunidade importante para cuidar da própria saúde e contribuir para um diagnóstico precoce, que aumenta significativamente as chances de tratamento bemsucedido.

A programação do Outubro Rosa também inclui:

Coleta de exame citopatológico em horários estendidos nas Unidades Básicas de Saúde, Atividades educativas nas Unidades Básicas de Saúde, Palestras em empresas da cidade sobre a importância da conscientização sobre o câncer de mama, Realização de atividades de cuidados voltados às mulheres trabalhadoras do SUS, Quick Massagem em parceria com o curso de estética do Claretiano Centro Universitário, conforme cronograma por unidade e Desfile comemorativo em valorização da vida.