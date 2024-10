Juninho Gaspar (PP) foi com 79,35% dos votos válidosreeleito prefeito de Batatais

Juninho Gaspar (PP) foi reeleito, no domingo (6) prefeito de Batatais para os próximos quatro anos.

Ao fim da apuração, às 19h31, ele teve 79,35% dos votos válidos.

Ele era o único candidato concorrendo nas eleições de 2024 na cidade.

O candidato teve 25.243 votos válidos. Do total de eleitores, 9,65% votaram nulo e 11% em branco.

Já com relação aos vereadores eleitos e reeleitos para os próximos 4 anos que vão compor o poder legislativo Batataense são:

Vereador Eduardo Ricci do PP foi reeleito sendo o mais votado com 1.436 ; Júlio do Sindicato Rural do Republicanos reeleito 1.101 votos ; André Calçados do PP eleito com 944 votos ; Matheus do Chama Viva do PP eleito com 933 votos; Marcela Gaspar do PSD reeleita com 839 votos ; Andresa Furini do PSB reeleita com 529 votos ; Dra. Dalvania do PP eleita com 508 votos ; Gustavo Mumu do MDB eleito com 502 votos ; Sabará do PC do B eleito com 497 votos ; Gustavo Rastelli do MDB reeleito com 486 votos ; Wladimir Menezes do PP reeleito com 464 votos ; Dra Débora Agnesini do PP eleita com 442 votos ; Beto Tofeti PL eleito com 412 votos ; Major Bonfim do PL com 408 votos e Zeni Jesus do Republicanos eleita com 407 votos.