Inscrições abertas para artesãos no Coletivo Ponto Criativo

A Secretaria de Cultura e Turismo de Batatais informa que o Coletivo Ponto Criativo está com inscrições abertas até o dia 31 de outubro para o processo seletivo de artesãos interessados em participar da Loja Colaborativa, viabilizada com recursos da Lei Aldir Blanc.

Os interessados devem acessar e ler o regulamento antes de se inscrever.

É importante ressaltar que o preenchimento da inscrição não garante a seleção; a avaliação será realizada com base no portfólio, fotos e vídeos dos trabalhos apresentados.

Para consultar o regulamento, acesse: https://drive.google.com/file/d/1X6zDgMCaBkoo17sXWxAHNahOIDHRhr O3/view usp=drivesdk

Mais informações e o link para inscrição estão disponíveis no perfil do Coletivo Ponto Criativo no Instagram: @coletivopontocriativo.