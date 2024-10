O caso é investigado pela polícia, já que pode se tratar de um desentendimento ou tentativa de roubo mal sucedida.

De acordo com o boletim de ocorrência, os polícias militares foram acionados para atender um atropelamento no cruzamento das ruas Altino Arantes e Marechal Deodoro. Ao chegarem no local, encontraram a vítima no chão, já sem vida, e um revólver com três munições intactas e uma deflagrada ao lado do corpo.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, próximo ao corpo da vítima também havia um retrovisor que seria de uma caminhonete.