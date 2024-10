Manutenção no Sistema ETA: troca de bomba do poço do Teatro pode afetar abastecimento de água

A Administração Municipal de Batatais, por meio da Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, informa que realizará a troca programada de uma bomba do poço artesiano do Teatro Municipal, parte integrante do Sistema ETA.

Os trabalhos começam nesta terça-feira (15), com as equipes da Prefeitura empenhadas em concluir a troca rapidamente, visando restabelecer o abastecimento o mais breve possível. A previsão é que o serviço seja finalizado na quarta-feira (16), com o bombeamento sendo reiniciado logo em seguida.

Devido a essa substituição, a Administração solicita a compreensão da população, já que os reservatórios das regiões atendidas pelo sistema precisarão ser fechados por períodos maiores durante o dia. O objetivo é garantir a recuperação total da capacidade dos reservatórios à noite, permitindo que os imóveis recebam água ao final do dia.

Neste período de seca, é fundamental que a população faça um uso consciente da água. A Prefeitura solicita a colaboração de todos para que evitem desperdícios, contribuindo para minimizar os impactos desta manutenção.

Alguns bairros poderão ter o abastecimento mais afetado durante este período, incluindo: Alto da Bela Vista, Castelo, Centro, conjuntos habitacionais Geraldo Ferraz de Menezes e Salim Jorge Mansur, Distrito Industrial, Jardim Anselmo Testa, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Joaquim Marinheiro, Ouro Verde, Riachuelo, São José, Vila Cruzeiro e Vila Maria.