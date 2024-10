Apae Batatais comunica suspensão temporária dos atendimentos de equoterapia devido a danos causados por temporal

A unidade rural da Apae de Batatais foi atingida por um forte temporal, na última sexta-feira (11/10), causando sérios danos. O principal impacto foi a destruição da estrutura coberta do centro de equoterapia, um espaço vital para o tratamento de pessoas com deficiência, deixando 23 praticantes sem atendimento por tempo indeterminado.

O centro de equoterapia da Apae Batatais é uma ferramenta bastante significativa para o desenvolvimento físico e emocional dos praticantes. A interrupção dos atendimentos representa uma grande perda.

A equoterapia é uma prática terapêutica que envolve o cavalo para promover a reabilitação física, psicológica e social de seus praticantes.A interação com o animal proporciona uma série de benefícios. Em se tratando do aspecto motor, ajuda a fortalecer a musculatura, melhorar a coordenação motora e o equilíbrio, além de desenvolver a postura. Cada movimento do cavalo estimula o corpo de forma controlada, contribuindo para o ganho de habilidades motoras essenciais. A equoterapia também promove o desenvolvimento cognitivo e emocional. O vínculo com o animal favorece a confiança, reduz o estresse e proporciona uma sensação de bem-estar. Além disso, o ambiente ao ar livre e a própria presença do cavalo estimulam a concentração e a atenção, ajudando no desenvolvimento da autonomia e autoconfiança dos praticantes.

A APAE de Batatais já está trabalhando para buscar soluções rápidas e recuperar a estrutura, a fim de retomar os atendimentos o mais breve possível. A instituição conta com o apoio da comunidade e de parceiros para garantir que o centro de equoterapia volte a funcionar e continue proporcionando os benefícios produzidos por meio dessa terapia.

Sobre a Equoterapia na Apae Batatais

Foi no Haras Kafé que teve início, em 2003, a Equoterapia na cidade de Batatais, numa parceria entre Apae e Antônio de Pádua Barros Cardoso que cedeu um cavalo adequado à prática, propiciou o treinamento desse animal para garantir a segurança necessária e disponibilizou a infraestrutura do haras para a realização desse serviço. O Haras Kafé foi utilizado de 2003 até agosto de 2006, quando as adaptações na unidade rural da Apae ficaram prontas e a Equoterapia passou a ser realizada na própria instituição e, ao longo de mais de 20 anos a prática já beneficiou centenas de pessoas.

Fonte: Apae Batatais