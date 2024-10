As propostas de valor podem ser enviadas das 8h de 25 de outubro até as 21h do dia 1° de novembro. A sessão para lances está prevista para 05 de novembro, às 10h (horários de Brasília).

Os lances devem ser feitos para os lotes fechados — ou seja, um conjunto de determinados itens. O lote mais barato custa R$ 10 e contém resíduos de placas eletrônicas. Já o mais caro custa R$ 1,2 milhão e conta com milhares de displays para celulares.

Outros destaques do leilão são:

No lote 4 , há um iPhone 11 a partir de R$ 300 ;

, há um iPhone 11 a partir de ; No lote 101 há dois carros do modelo Fiat Palio a partir de R$ 7,2 mil ;

há dois carros do modelo Fiat Palio a partir de ; No lote 74 , há um MacBook a partir de R$ 1 mil ;

, há um MacBook a partir de ; No lote 77 , há um notebook Dell a partir de R$ 300 ;

, há um notebook Dell a partir de ; No lote 88, há uma caminhonete Iveco Daily a partir de R$ 42 mil;