Claudia Cavaglileri, coordenadora do Laboratório de Fisiciologia do Exercício da Faculdade de Educação Física da Unicamp, explica que já é conhecido que a obesidade leva a um processo inflamatório no sangue, que favorecem o surgimento de comorbidades como diabetes e doenças cardiovasculares.

O que o estudo identificou foi que a obesidade também induz um processo de envelhecimento precoce do sistema imunológico.

“O que faz com que as pessoas obesas e sedentárias, sejam mais suscetíveis a doenças infecciosas”, alerta.

Exercícios como ‘remédio’

Durante a pesquisa, os participantes foram submetidos a uma rotina de atividades físicas três vezes por semana, por 16 semanas seguidas. Os trabalhos contaram contra musculação e exercicios aeróbicos.

E a equipe da Unicamp identificou que essa frequência foi suficiente para melhorar os prejuízos da obesidade e do sedentarismo nos participantes.