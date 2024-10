Morre o poeta e filósofo Antonio Cicero, aos 79 anos

Morreu, nesta quarta-feira (23), o poeta e filósofo Antonio Cicero, aos 79 anos. Membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) desde 2017, ele recebeu, nos últimos anos, um diagnóstico de Alzheimer e vinha tratando problemas neurológicos decorrentes da doença. A morte do acadêmico aconteceu por meio de procedimento de morte assistida em Zurique, na Suíça, onde ele estava ao lado do marido Marcelo Pies. As informações foram confirmadas pela ABL.

Antonio Cicero, poeta e filósofo , também foi um escritor a serviço da canção. Com sua irmã, Marina Lima, compôs alguns dos maiores sucessos dos anos 1980, como “Fulgás”. Mas também foi parceiro de outros artistas consagrados, como Lulu Santos, Roberto Frejat, João Bosco, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Adriana Calcanhotto.

Antônio Cícero — Foto: Fábio Seixo / Agência O Globo

Fonte: O Globo