‘Desfile Rosa’, evento comemorativo em valorização da vida, acontece nesta segunda-feira (28)

A Prefeitura de Batatais, como parte da campanha Outubro Rosa, que trabalha a conscientização sobre o câncer de mama, realizará a segunda edição do “Desfile Rosa: um toque pela vida”.Com iniciativa da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde) e o apoio do Claretiano – Centro Universitário, o evento acontecerá no dia 28 de outubro, segunda-feira, a partir das 20h30, no ginásio de esportes da instituição.

A programação inclui um desfile de moda com a participação de pacientes oncológicos, dinâmica com balões (com a presença de alunos do Claretiano), espaços instagramáveis, distribuição de materiais educativos, dinâmica com uma “árvore dos sonhos” e outras ações pensadas para sensibilizar e incentivar a comunidade a se unir na luta contra o câncer.