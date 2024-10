Estruturas para o Natal Encantando 2024 da Estância Turística de Batatais estão sendo preparadas

A Estância Turística de Batatais está se preparando para mais um grandioso evento: o Natal Encantado 2024. Com datas definidas, programação de eventos agendada e enfeites em fase de montagem, a expectativa é grande para as celebrações deste ano.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a Prefeitura tem trabalhado intensamente nos últimos meses para viabilizar toda a estrutura necessária. A Praça Cônego Joaquim Alves, em frente ao Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, receberá a tradicional iluminação natalina e uma decoração especial. A inauguração está prevista para o dia 30 de novembro, quando o prefeito Juninho Gaspar fará a contagem regressiva para este momento mágico.

“Neste ano, além de reformar e reutilizar todo o material já disponível, contratamos novas peças que estão sendo confeccionadas e também alugamos estruturas adicionais. Os enfeites serão instalados principalmente na Praça do Santuário, na parte dos jardins, e no Lago Artificial ‘Ophelia Borges Silva Alves’. Teremos dois momentos de inauguração: o dia 30 de novembro na praça e o dia 6 de dezembro no lago, tudo pensado para proporcionar emoções e alegrias às famílias batataenses, visitantes e turistas”, disse José Paulo Fernandes, diretor municipal de Turismo.

A programação de apresentações seguirá até o final de dezembro, incluindo carreatas iluminadas promovidas pela ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Batatais, a Casinha do Papai Noel, que atenderá as crianças nos finais de semana, e shows intercalando atividades na praça e no lago.

Este ano, o Natal Encantado traz novidades, como uma árvore de grande porte, personagens tradicionais com estruturas diferenciadas e um investimento em enfeites mais iluminados, tornando a cidade ainda mais atrativa durante o período festivo.

“Queremos agradecer o envolvimento e a participação de muitas pessoas, empresas e entidades nesse grandioso evento. Neste ano, contamos também com a participação de jovens da Adepab (Associação de Apoio e Aprendizagem ao Adolescente de Batatais), que estão envolvidos no

Programa Primeiro Emprego da Prefeitura, participando de oficinas de decoração natalina. Separamos materiais para esse trabalho, que é gratificante, pois eles poderão dizer que ajudaram a criar o nosso Natal”, afirmou Fernandes.

