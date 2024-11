“Conviver com animais é excelente para qualquer um de nós, adultos, crianças ou idosos. Mas, para crianças, muito em especial. Quando a gente é novo, a gente tem uma quantidade enorme de neurônios, que são as células do nosso cérebro, que elas não se reproduzem, mas elas se interconectam. Então, qualquer tipo de relação que você faça, um relação pessoal, uma integração, de você tocar, sentir o cheiro, correr junto, tudo isso faz com que você faça novas conexões no cérebro e isso vai ser fundamental no desenvolvimento dessa criança e desse adolescente”, diz.

Ele reforça também a importância da interação entre pets e crianças ser sempre sob supervisão de um responsável, tanto para a proteção de crianças quanto dos animais. E pede, ainda, uma atenção extra no cuidado com recém-nascidos.

Convivência de crianças com animais pode trazer uma série de benefícios na saúde física e mental — Foto: Pexels

Fonte: Bem Estar