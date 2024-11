O número é o menor desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015 e representa um recuo de 7,2% em relação ao segundo trimestre e 15,8% frente a igual período de 2023.

Segundo Adriana Beringuy, gerente da pesquisa, o crescimento contínuo do emprego reflete a expansão das atividades econômicas, impulsionada pelo aumento do consumo das famílias.

Grande parte do rendimento familiar é direcionada para o consumo, o que intensifica a demanda por trabalhadores em diversos setores, explica ela. Além do aumento no número de vagas, houve um avanço na média salarial, com o rendimento médio real dos trabalhadores na trajetória de crescimento.

Fonte: O Globo