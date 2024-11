A Estância Turística de Batatais está se preparando para mais um grandioso evento: o Natal Encantado 2024. Com datas definidas, programação de eventos sendo preparada e enfeites em fase de montagem, a expectativa é grande para as celebrações deste ano.

A inauguração está prevista para a noite do dia 30 de novembro, um sábado, quando o prefeito Juninho Gaspar fará a contagem regressiva para este momento mágico.

A Praça Cônego Joaquim Alves, em frente ao Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, receberá a tradicional iluminação natalina e uma decoração especial.

O Lago Artificial ‘Ophelia Borges Silva Alves’, em frente ao Terminal Rodoviário, também terá seu entorno adornado com temática natalina e terá sua decoração inaugurada no dia 6 de dezembro, uma sexta-feira à noite.

A programação de apresentações seguirá até o final de dezembro, incluindo carreatas iluminadas promovidas pela ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Batatais, a

Casinha do Papai Noel, que atenderá as crianças nos finais de semana, e shows intercalando atividades na praça e no lago em todos os finais de semana.