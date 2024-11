Para 2025, o orçamento total previsto é de R$ 372.454.834.120 — R$ 44,3 bilhões a mais do que o valor aprovado para o presente ano.

Outra questão ambiental que pode ser impactada por corte de orçamento no próximo ano é o combate a enchentes. A verba prevista para essa área é 15% menor do que a aprovada para este ano, uma diferença de R$ 55,6 milhões.

O orçamento proposto pelo governo ainda será debatido e votado pelos deputados estaduais, podendo sofrer modificações no meio do caminho. Somente depois disso, o projeto volta para o gabinete do governador, que deve sancioná-lo, instituindo a Lei Orçamentária Anual do estado para 2025.

Queimada atingiu a Reserva do Aguapeí em Castilho (SP) — Foto: Brigada de Incêndio de Castilho/Divulgação

Fonte: g1